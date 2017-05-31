Прием заявок на конкурс «Лучшее поселение Псковской области» стартует 1 июня

12:41, 31 мая 2017, ПАИ

В Псковской области стартует второй региональный конкурс «Лучшее поселение Псковской области». Согласно решению конкурсной комиссии, прием заявок будет вестись с 1 июня до 30 июня, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации.

В текущем году для победителей в категории «Городские поселения области» предусмотрено четыре гранта по 1,5 млн рублей. Сельским поселениям области с численностью населения до 1,7 тыс. человек и поселениям с численностью населения более 1,7 тыс. человек планируют выделить по четыре гранта по 1 млн рублей для каждой категории участников. Общий объем финансирования конкурса составляет 14 млн рублей.

Конкурсная комиссия также утвердила инструкцию по подготовке и оформлению конкурсных материалов и внесла технические изменения в методику определения победителей областного конкурса. Кроме того, принято решение опубликовать результаты использования денежных средств, полученных победителями и призерами конкурса.

Члены комиссии подчеркнули, что по условиям конкурса победители прошлого года не вправе участвовать в той же номинации в последующем году.

Победа в конкурсе является стимулом для более активной работы органов местного самоуправления и участия в жизни поселений граждан, проживающих на их территориях, отметили организаторы.

Напомним, конкурс «Лучшее поселение Псковской области» инициировали депутаты Дубровенской волости Порховского района, его поддержал губернатор Андрей Турчак. В 2016 году в конкурсе приняли участие 18 городских и 29 сельских поселений. Некоторые участники претендовали на победу сразу в нескольких номинациях. Победители получили региональные гранты в размере от одного до полутора миллионов рублей. Конкурс проводится по номинациям «Экономика успеха», «Красота, комфорт, порядок», «Самое здоровое поселение», «Территория Культуры».