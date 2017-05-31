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Общество

Городские власти поздравили с профессиональным праздником подразделения по делам несовершеннолетних

31 мая отмечается 82-я годовщина со дня образования подразделений по делам несовершеннолетних (ПДН) в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, от имени главы Пскова, депутатов городской Думы сотрудников поздравил заместитель руководителя муниципалитета Владимир Воробьев. «Благодаря вашему самоотверженному труду удалось сделать полноправными членами общества многих молодых людей, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях. Вы не только оказываете ребятам моральную и психологическую поддержку, но и помогаете им преодолеть все трудности, найти свое предназначение в жизни. Спасибо вам за высокий профессионализм!», - отметил Владимир Воробьев и вручил сотрудникам службы почетные грамоты.

Врио начальника УМВД России по городу Пскову, полковник полиции Василий Софин поблагодарил своих коллег, большая часть из которых - женщины, за слаженную, плодотворную работу и пожелал дальнейших успехов в ответственной службе. «В вашей сложной и ответственной деятельности особенно необходимы высокий уровень профессиональной подготовки, знание детской психологии и умение найти индивидуальный подход к каждому ребенку. Только женщина - инспектор ПДН обладает таким железным терпением, работая с несовершеннолетними, которые далеко не каждому могут открыться и довериться», - добавил Василий Софин.

Советник главы администрации города Владимир Михайлов поздравил с праздником и пожелал сотрудникам успехов в их нелегкой службе.

Напомним, 31 мая 1935 года, постановлением СНК СССР и ЦК ВКП (б) «О ликвидации детской беспризорности и безнадзорности» в системе органов внутренних дел были созданы специализированные подразделения по делам несовершеннолетних - специальные комнаты привода детей. С этой даты начинается история подразделений по делам несовершеннолетних. С момента создания название службы неоднократно менялось: специальные комнаты привода детей (1935 год), детская комната милиции (1941 год), инспекция по делам несовершеннолетних (1977 год), подразделение по предупреждению и пресечению правонарушений несовершеннолетних (1991 год), подразделение по делам несовершеннолетних (2000 год). Задачи же службы ПДН в целом оставались прежними - предупреждение безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних, защита прав и законных интересов детей.

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