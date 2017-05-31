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В Опочке сотрудники Росгвардии задержали мужчину, пытавшегося похитить громоотвод

В Опочке сотрудники Росгвардии задержали мужчину, подозреваемого в краже. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Находивший на маршруте патрулирования наряд группы задержания отдела вневедомственной охраны Росгвардии получил информацию о том, что на территорию одного из предприятий проник неизвестный. Сотрудники Росгвардии немедленно выдвинулись на место происшествия и задержали гражданина, который пытался выкопать и похить металлический громоотвод.

Для дальнейшего разбирательства 36-летний подозреваемого доставили в дежурную часть отдела полиции.

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