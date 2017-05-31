Условный пожар произошёл в Гдове из-за детской шалости

13:42, 31 мая 2017, ПАИ

30 мая в Гдовском детском саду № 4 прошло тренировочное пожарно-тактическое учение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Согласно тактическому замыслу, в результате детской шалости с огнём на втором этаже в раздевалке произошло возгорание. Продукты горения быстро заполнили помещения здания, в зоне пожара и задымления оказались помещения второго этажа, что создало угрозу жизни детей, так как пути эвакуации остались отрезанными.

Руководство учреждения по телефону 01 сообщило об условном пожаре в пожарно-спасательную часть № 11 и организовало эвакуацию людей из здания.

Диспетчер ПСЧ-11 города Гдова выслал по вызову № 1-БИС необходимые силы и средства, а также дежурную группу поисково-спасательного отряда города Гдова, Скорую помощь и другие аварийные службы города. На место вызова прибыл дежурный караул ПСЧ-11 в составе двух отделений на автоцистернах.

Руководитель тушения пожара отдал распоряжения установить одну автоцистерну у центрального входа в здание, организовать эвакуацию людей и поиск пострадавших внутри здания, установить вторую автоцистерну на пожарный гидрант, произвести полное боевое развертывание, подать ствол «Б» на тушение пожара в раздевалке по трехколленной лестнице на второй этаж.

В результате поисковых работ звено газодымозащитной службы эвакуировало двух пострадавших со второго этажа здания.

На месте условного пожара был развернут штаб пожаротушения, созданы два участка тушения, подано расчетное количество стволов на тушение и защиту помещений. Через 15 минут условный пожар был локализован, а через 25 минут – потушен.

По итогам учения сделан вывод, что цели достигнуты, личный состав с поставленными задачами справился.