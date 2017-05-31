Дополнительные автобусы отправятся на псковские кладбища 3 и 4 июня

14:13, 31 мая 2017, ПАИ

3 и 4 июня в Пскове будет организовано дополнительное движение автобусов на кладбища. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ГП ПО «Псковпассажиравтотранс».

Автобусы по маршруту «площадь Ленина – Орлецы-2» будут ходить с 9:00 до 15:00 (3 июня - с интервалом движения 15 минут, 4 июня - с интервалом 6 -8 минут).

3 июня будет организован заезд автобуса маршрута № 9 на кладбище «Белый Мох». Рейсы от Вокзала стартуют в 10:05, 11:05, 12:20, 13:20; от кладбища – в 12:02, 12:55, 13:55, 15:00.

4 июня автобус № 9 поедет на кладбище «Белый Мох» в 9:45, 10:45, 12:00, 13:00, обратно – в 10:15, 11:15, 12:30, 13:30.

Стоимость проезда составит 22 рубля. Льготы и месячные проездные билеты не действительны.

4 июня движение автобусов на садоводческие товарищества в связи с праздником Святой Троицы будет организовано только вечерними рейсами в режиме рабочего дня (маршрут № 163 «Весна-80» будет ходить по расписаниям выходного дня).

В этот день автобус № 119 «Черняковицы» поедет от Рокоссовского в 16:30, от Текстильной – в 18:40; из садов на Рокоссовского – в 19:55, на Текстильную – в 17:45.

Маршрут № 132 «Яблонец» стартует от Рокоссовского в 17:10, от Текстильной – в 19:30; из садов на Рокоссовского – в 20:45, на Текстильную – в 18:25.

Автобус № 164 «Пчёлка» начнет движение от Рокоссовского в 19:20, от Текстильной – в 17:10; из садов на Рокоссовского – в 18:15, на Текстильную - в 20:30.

Автобус № 138 «Торошинка» тронется от Рокоссовского в 17:00, от Текстильной – в 19:10; из садов на Рокоссовского – в 20:15, на Текстильную – в 18:15.

Автобус № 139 «Кебь» поедет от Рокоссовского в 19:20, от Текстильной – в 17:00; из садов на Рокоссовского – в 18:15, на Текстильную – в 20:35.

Автобус № 151 «Лопатовские кресты» с заездом в СТ «Дружба» стартует от Рокоссовского в 16:30, от Текстильной – в 19:00; из садов на Рокоссовского – в 20:15, на Текстильную – в 17:50.

Маршрут № 137 «Филатова Гора с заездом в СТ «Великорецкие» будет ходить от Текстильной в 16:30 и 18:55, в обратном направлении - в 17:50 и 20:15.

По маршруту № 163 «Весна-80» автобус начнет движение от Рокоссовского в 16:50, от Текстильной – в 18:35; из садов на Рокоссовского – в 19:30, на Текстильную – в 17:50.

Заезды в «Сады – Черские», «Ветеран» - по расписаниям воскресенья.