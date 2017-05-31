«Час субъекта» провел для сенаторов губернатор Псковской области

14:26, 31 мая 2017, ПАИ

31 мая в ходе Дней Псковской области в Совете Федерации РФ губернатор Андрей Турчак выступил с докладом на пленарном заседании совфеда в рамках «Часа субъекта», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации. В заседании приняла участие официальная делегация Псковской области в составе 30 человек, в которую вошли руководители крупнейших предприятий региона.

Глава региона поблагодарил Совет Федерации за возможность представить регион, познакомить с его достижениями. Губернатор назвал Псковскую область уникальным регионом, который отличает выгодное географическое положение и богатое историко-культурное наследие.

Основным приоритетом в развитии региона Андрей Турчак назвал улучшение демографической ситуации. Он отметил, что Псковская область долгие годы испытывала трудности в этой сфере. «Убыль населения началась еще в годы Великой Отечественной войны, а в последующие годы область дважды переживала так называемый «демографический крест». За последние 8 лет ситуация стабилизировалась: смертность снизилась на 20%, вырос коэффициент рождаемости. Естественная убыль населения сократилась более чем в два раза», — доложил Андрей Турчак сенаторам.

Губернатор добавил, что положительным результатам способствовали модернизация сферы здравоохранения региона и дополнительные меры поддержки медицинских кадров. «Были открыты медицинский факультет в Псковском государственном университете и базовая кафедра в областной клинической больнице. Уверен, что эти меры дадут должный эффект», — заверил глава региона.

Помимо этого, были приняты меры по улучшению социальной инфраструктуры и экономики региона. На 72 объектах здравоохранения проведены ремонт и реставрация, введены более 5 тысяч мест для дошкольного и порядка 1,4 тысячи мест для школьного образования. Проведена реконструкция псковского и великолукского театров, построены новые спортивные комплексы, идет реконструкция здания для будущего студенческого городка, рассказал губернатор.

Андрей Турчак подчеркнул, что особое внимание в регионе уделяется социальной сфере, в том числе улучшению качества жизни людей с ограниченными возможностями здоровья и пожилых граждан. «Псковская область входит в десятку регионов с самым активным устройством детей-сирот в семьи. В области, по сути, осталось два детских дома, а было 16», — отметил глава региона и поблагодарил Валентину Матвиенко за поддержку Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения Псковской области и интеграционных мастерских, которые она посетила в рамках своего недавнего визита в регион.

Еще одним важнейшим направлением Андрей Турчак назвал развитие региональной экономики. «Нам удалось сохранить и поддержать 220 крупных и средних предприятий, из них 88 — обрабатывающие производства», — поделился губернатор. По мнению Андрея Турчака, особое место в региональной экономике занимает сельскохозяйственное производство, чей индекс с начала года составил 130%, а в отрасли животноводства область заняла первое место в России благодаря индексу производства 134%.

Повышение инвестиционной привлекательности Псковской области губернатор назвал «безусловным приоритетом в работе». Он рассказал, что в регионе идет реализация пилотного проекта по созданию туристско-рекреационного кластера «Псковский». Общий объем инвестиций насчитывает более 4 млрд рублей, более 1,5 млн рублей составило финансирование из федерального и регионального бюджетов. «Туркластер «Псковский» имеет колоссальный культурный и экономический потенциал и способствует росту турпотока в Псковскую область», — пояснил Андрей Турчак.

Губернатор обратил внимание сенаторов на то, что в активном режиме идет создание особой экономической зоны «Моглино»: закончены работы по подготовке инженерной инфраструктуры, заключены соглашения с шестью резидентами, два завода завершают строительство. Объем инвестиций по этим проектам составил свыше 3 млрд рублей. «Уважаемая Валентина Ивановна, вы недавно посетили эту площадку, видели состояние объекта и оценили его перспективы. Очень надеемся на вашу дальнейшую поддержку в реализации этого проекта», — обратился губернатор к спикеру совфеда.

Глава региона не оставил без внимания и вопросы бюджетного дефицита и государственного долга. «Нельзя сказать, что мы не работаем над повышением собственных доходов. Мы применяем весь спектр мер: от сокращения аппарата и реорганизации бюджетной сферы до борьбы с серыми зарплатами и уходом от налогов», — пояснил Андрей Турчак и добавил, что регион не мог не использовать кредитные инструменты и отказаться от софинансирования крупных федеральных проектов.

В рамках «Часа субъекта» также шла речь о реализации проектов развития транспортной инфраструктуры (строительстве Северного обхода и великолукского путепровода), хранении на территории области устаревших пестицидов, финансировании лекарственного обеспечения граждан с орфанными заболеваниями и поддержке в подготовке проведения Ганзейских дней.

В завершение доклада Андрей Турчак поблагодарил Валентину Матвиенко за внимание и поддержку региона и выразил уверенность в том, что сформированные в ходе Дней Псковской области предложения окажут положительное влияние на развитие региона в долгосрочной перспективе.