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Экономика

Объем вкладов населения в Псковском филиале Россельхозбанка превысил 4 млрд рублей

На 31 мая объем средств, которые вкладчики хранят на своих счетах в Псковском филиале Россельхозбанка, превысил 4 млрд рублей. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе филиала, за 5 месяцев текущего года в филиале открыто 4 тыс. 786 новых вкладов на сумму более 1,7 млрд рублей. В настоящее время в банке обслуживается более 26 тыс. 500 депозитов физических лиц.

Наибольшей популярностью у жителей Псковского региона пользуется вклад «Пенсионный плюс», на который приходится 41% общего объема привлеченных средств. Также востребованным у населения является обеспечивающий высокую доходность депозит «Классический» - порядка 37% портфеля.

«Привлечение средств физических лиц - одно из приоритетных направлений работы Псковского филиала. В настоящее время Россельхозбанк предлагает своим клиентам широкую линейку вкладов, с выгодными условиями. Каждый сможет выбрать для себя наиболее удобные условия по сроку размещения средств, первоначальному взносу, процентной ставке», - отметил директор Псковского филиала Россельхозбанка Александр Тихомиров.

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