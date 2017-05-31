«Отцы хороших звуков» примут участие в 51-м Пушкинском празднике поэзии

14:31, 31 мая 2017, ПАИ

«Отцы хороших звуков» примут участие в 51-м Пушкинском празднике поэзии, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции.

Коллектив выступит на главной сцене 3 июня. Группа играет в стиле фрик-н-ролл, исполняет преимущественно композиции собственного сочинения, постоянно экспериментируя со стилями. Как рассказывают участники коллектива, жанр фрик-н-ролл - это прежде всего импровизация, и в этом смысле их техника близка к джазу. Да и если прислушаться повнимательней, то в их композициях и правда слышны отголоски джаза, но при этом за основу музыканты берут множество других стилей, таким образом создавая свое собственное, неповторимое звучание.

«Мы не чужды эксперименту, предпочитаем нечетные ритмы, и хотим, чтобы наша музыка помогала кактусам цвести, а детям – танцевать», - отмечают музыканты.

Напомним, что 51-й Пушкинский праздник поэзии будет проходить в Пскове и Пушкинских Горах со 2 по 6 июня. 3 июня на праздничной поляне села Михайловское пройдут центральные события Праздника. Вход бесплатный, пригласительные билеты не нужны. Начало работы площадок в 11:00.

Полная программа здесь.