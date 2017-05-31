0
11:48
Юлия Пересильд сыграла главную роль в сериале «Золотая орда» (ВИДЕО)
11:36
Псковская область: Отдых для души и тела. Часть 1-я
13:07
Азербайджанский мужчина на кухне - 2.0. № 11: Долма «Три сестры» (ФОТО, ВИДЕО)
09:27
Тур де Псков
13:37
Пиратская доля
14:07
Худрук Псковского театра: Для меня спектакль – это приглашение к разговору
15:29
Билеты на поэтический спектакль Дмитрия Дюжева появятся сегодня в Псковском драмтеатре
Еще новости
Культура

«Отцы хороших звуков» примут участие в 51-м Пушкинском празднике поэзии

«Отцы хороших звуков» примут участие в 51-м Пушкинском празднике поэзии, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции.

Коллектив выступит на главной сцене 3 июня. Группа играет в стиле фрик-н-ролл, исполняет преимущественно композиции собственного сочинения, постоянно экспериментируя со стилями. Как рассказывают участники коллектива, жанр фрик-н-ролл - это прежде всего импровизация, и в этом смысле их техника близка к джазу. Да и если прислушаться повнимательней, то в их композициях и правда слышны отголоски джаза, но при этом за основу музыканты берут множество других стилей, таким образом создавая свое собственное, неповторимое звучание.

«Мы не чужды эксперименту, предпочитаем нечетные ритмы, и хотим, чтобы наша музыка помогала кактусам цвести, а детям – танцевать», - отмечают музыканты.

Напомним, что 51-й Пушкинский праздник поэзии будет проходить в Пскове и Пушкинских Горах со 2 по 6 июня. 3 июня на праздничной поляне села Михайловское пройдут центральные события Праздника. Вход бесплатный, пригласительные билеты не нужны. Начало работы площадок в 11:00.

Полная программа здесь

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Юлия Пересильд сыграла главную роль в сериале «Золотая орда» (ВИДЕО)
31 мая 2017
Юлия Пересильд сыграла главную роль в сериале «Золотая орда» (ВИДЕО) 1
Билеты на поэтический спектакль Дмитрия Дюжева появятся сегодня в Псковском драмтеатре
25 мая 2017
Билеты на поэтический спектакль Дмитрия Дюжева появятся сегодня в Псковском драмтеатре
Сольный концерт студента Псковского колледжа искусств состоится 29 мая
24 мая 2017
Сольный концерт студента Псковского колледжа искусств состоится 29 мая
Бесплатный концерт группы «Сурганова и Оркестр» пройдёт в Пушкинских Горах
24 мая 2017
Бесплатный концерт группы «Сурганова и Оркестр» пройдёт в Пушкинских Горах
Открытие Великолукского драмтеатра планируется приурочить к Дням города
24 мая 2017
Открытие Великолукского драмтеатра планируется приурочить к Дням города
«12 путешествий по Псковской земле» представил петербургский журналист
23 мая 2017
«12 путешествий по Псковской земле» представил петербургский журналист
Актер Дмитрий Дюжев выступит с поэтической программой «Евгений Онегин» в Пушкинских Горах
23 мая 2017
Актер Дмитрий Дюжев выступит с поэтической программой «Евгений Онегин» в Пушкинских Горах
51-й Всероссийский Пушкинский праздник поэзии пройдет в Псковской области с 2 по 6 июня
22 мая 2017
51-й Всероссийский Пушкинский праздник поэзии пройдет в Псковской области с 2 по 6 июня

Идет загрузка...