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Общество

30 млн рублей будут направлены на ремонт дорог в Великих Луках

30 млн рублей будут направлены на ремонт автодорог в Великих Луках. На сайте госзакупок объявлен аукцион с такой начальной ценой контракта.

Работы планируется провести на проспекте Гагарина (от железнодорожного переезда до Дубовой, от Широкой до улицы Угольной), улицах Зверева (от проспекта Ленина до Комсомольской), Карла Либкнехта (от улицы Зверева до проспекта Октябрьский), Ботвина.

Аукцион назначен на 22 июня. Срок исполнения договора — 120 календарных дней с даты его заключения.

Источник финансирования — субсидии федерального бюджета.
 

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