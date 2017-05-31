Во время ЕГЭ по математике в печорской школе пропало электричество

14:45, 31 мая 2017, ПАИ

Специалисты филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» в течение шести минут восстановили электроснабжение школы – гимназии №1 в Печорах, где сегодня, 31 мая, проходил Единый государственный экзамен. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании.

Инцидент произошел в 9:51. При проведении сторонними лицами земляных работ на территории Паломнического центра в Печорах техника повредила кабельную линию 10 кВ. В результате обрыва линии без электроснабжения остались потребители центральной части города на площади Победы, Октябрьской площади, улиц Юрьевской, Свободы, Каштановой и Ленина. Помимо жилых домов, без света оказались РОВД, детский сад, районная администрация, АТС, водозабор и средняя школа-гимназия, где сегодня проходил ЕГЭ по математике базового уровня.

Специалисты РЭС №2 Северных электрических сетей «Псковэнерго», которые на время проведения ЕГЭ находились на дежурстве, в течение шести минут возобновили подачу электроэнергии учебному заведению. Для подачи напряжения энергетики задействовали собственный передвижной дизель-генератор 60 кВА.

Остальные социально-значимые потребители были запитаны в 10.15. Для этого, по словам начальника РЭС №2 Евгения Сидоркина, специалисты «Псковэнерго» вывели аварийный участок линии в ремонт и выполнили оперативные переключения.

Напомним, что в период проведения ЕГЭ в соответствии с районами эксплуатационной ответственности на предприятии организовано дежурство ответственных технических руководителей и дополнительных оперативно-выездных и ремонтных бригад. На случаи непредвиденных технологических нарушений подготовлены к работе 49 передвижных резервных источника электроснабжения (РИСЭ), которые позволят оперативно восстановить подачу электроэнергии на пункты приема экзаменов.

По информации службы безопасности «Псковэнерго», с начала текущего года в регионе это уже 17 случай повреждения сторонними лицами линий электропередачи. В данном случае земляные работы сторонняя организация проводила с нарушениями правил работы в охранных зонах кабельных линий и без уведомления энергетиков.

«Псковэнерго» напоминает, что проведение земляных работ в городах и районных центрах Псковской области, где сосредоточено большое количество различного рода подземных коммуникаций, недопустимо без предварительного согласования с энергокомпанией и без выезда её представителя непосредственно на место проведения работ.

Все действия в охранных зонах линий электропередачи, а это может быть любое строительство, посадка и вырубка деревьев, работа крана, подъемника, бурильной машины и прочее, могут не только привести к перебоям в электроснабжении, но и представляют смертельную опасность для жизни людей.