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Во время ЕГЭ по математике в печорской школе пропало электричество

Специалисты филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» в течение шести минут  восстановили электроснабжение школы – гимназии №1 в Печорах, где сегодня, 31 мая, проходил Единый государственный экзамен. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании.

Инцидент произошел в 9:51. При проведении сторонними лицами земляных работ на территории Паломнического центра в Печорах техника повредила кабельную линию 10 кВ. В результате обрыва линии без электроснабжения остались потребители центральной части города на площади Победы, Октябрьской площади, улиц Юрьевской, Свободы, Каштановой и Ленина. Помимо жилых домов, без света оказались РОВД, детский сад, районная администрация, АТС, водозабор и средняя школа-гимназия, где сегодня проходил ЕГЭ по математике  базового уровня.

Специалисты РЭС №2 Северных электрических сетей «Псковэнерго», которые на время проведения ЕГЭ находились на дежурстве, в течение шести минут возобновили   подачу электроэнергии  учебному заведению. Для подачи напряжения энергетики задействовали собственный передвижной дизель-генератор 60 кВА.

Остальные социально-значимые потребители были запитаны в 10.15. Для этого, по словам начальника РЭС №2 Евгения Сидоркина, специалисты «Псковэнерго» вывели аварийный участок линии в ремонт и выполнили оперативные переключения.

Напомним, что в период проведения ЕГЭ в соответствии с районами эксплуатационной ответственности на предприятии организовано дежурство ответственных технических руководителей и дополнительных оперативно-выездных и ремонтных бригад. На случаи  непредвиденных технологических нарушений подготовлены к работе 49 передвижных  резервных источника электроснабжения (РИСЭ), которые позволят оперативно восстановить подачу электроэнергии на пункты приема экзаменов.

По информации службы безопасности «Псковэнерго», с начала текущего года в регионе это уже  17 случай  повреждения сторонними лицами линий электропередачи.  В данном случае земляные работы сторонняя организация проводила с нарушениями правил работы в охранных зонах  кабельных линий и без уведомления энергетиков.

«Псковэнерго» напоминает, что проведение земляных работ в городах и районных центрах Псковской области, где сосредоточено большое количество различного рода подземных коммуникаций, недопустимо без предварительного согласования с энергокомпанией и без выезда её представителя непосредственно на место проведения работ.    

Все действия в охранных зонах линий электропередачи, а это может быть любое строительство, посадка и вырубка деревьев, работа крана, подъемника, бурильной машины и прочее, могут не только привести к перебоям в электроснабжении, но и представляют смертельную опасность для жизни людей.      

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