Бесплатно посетить SPA в отеле «Покровский» и попробовать десерт со скидкой приглашают юных псковичей 1 июня

15:01, 31 мая 2017, ПАИ

В Международный день защиты детей, 1 июня, в отеле «Покровский» дети до 16 лет смогут бесплатно посетить SPA-зону. Также в этот день будет действовать 15-процентная скидка на всё детское меню и десерты. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в отеле.

При посещении SPA-зоны предоставляются махровые халаты и полотенца. При необходимости на ресепшн можно взять специальные плавательные трусики для грудничков и нарукавники.



Фото: Отель "Покровский"



Фото: Отель "Покровский"



Фото: Отель "Покровский"



Фото: Отель "Покровский"







Также гостям отеля и ресторана предложат воспользоваться услугами няни. А ещё в «Покровском» работает детская комната, в которой малыши могут поиграть и посмотреть любимые мультфильмы. «Так что, детки не станут скучать, мы всегда им рады!» - отметили в отеле.

Кроме того, в «Покровском» открылась летняя терраса. «Здесь особенно хорошо в любое время - в тихом дворе отеля гости скрыты от посторонних глаз в отдельно стоящих шатрах с мягкими диванными зонами, здесь можно заказать как блюда из обновленного меню, так и новинки летнего меню», - рассказали в отеле.



Фото: Отель "Покровский"



Фото: Отель "Покровский"



Фото: Отель "Покровский"



Фото: Отель "Покровский"







Помимо этого, в ресторане посетителям предложат большой выбор интересных десертов и мороженого. «Хотите удивить вашего ребенка-сладкоежку? Тогда закажите для него мороженое в фруктах - в кокосе или ананасе. А освежиться помогут лимонады, которые тут делают из лимона и тимьяна, огурца и мяты, киви и лайма, кокоса и ананаса», - добавили в отеле.