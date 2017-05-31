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Общество

Бесплатно посетить SPA в отеле «Покровский» и попробовать десерт со скидкой приглашают юных псковичей 1 июня

В Международный день защиты детей, 1 июня, в отеле «Покровский» дети до 16 лет смогут бесплатно посетить SPA-зону. Также в этот день будет действовать 15-процентная скидка на всё детское меню и десерты. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в отеле.

Фото предоставлено отелем "Покровский"

При посещении SPA-зоны предоставляются махровые халаты и полотенца. При необходимости на ресепшн можно взять специальные плавательные трусики для грудничков и нарукавники.

  • Детская игровая комната
    Фото: Отель "Покровский"
  • Детская игровая комната
    Фото: Отель "Покровский"
  • Детская игровая комната
    Фото: Отель "Покровский"
  • Детская игровая комната
    Фото: Отель "Покровский"

Также гостям отеля и ресторана предложат воспользоваться услугами няни. А ещё в «Покровском» работает детская комната, в которой малыши могут поиграть и посмотреть любимые мультфильмы. «Так что, детки не станут скучать, мы всегда им рады!» - отметили в отеле.

Кроме того, в «Покровском» открылась летняя терраса. «Здесь особенно хорошо в любое время - в тихом дворе отеля гости скрыты от посторонних глаз в отдельно стоящих шатрах с мягкими диванными зонами, здесь можно заказать как блюда из обновленного меню, так и новинки летнего меню», - рассказали в отеле. 

  • Летняя терраса
    Фото: Отель "Покровский"
  • Летняя терраса
    Фото: Отель "Покровский"
  • Летняя терраса
    Фото: Отель "Покровский"
  • Летняя терраса
    Фото: Отель "Покровский"

Помимо этого, в ресторане посетителям предложат большой выбор интересных десертов и мороженого. «Хотите удивить вашего ребенка-сладкоежку? Тогда закажите для него мороженое в фруктах - в кокосе или ананасе. А освежиться помогут лимонады, которые тут делают из лимона и тимьяна, огурца и мяты, киви и лайма, кокоса и ананаса», - добавили в отеле.

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