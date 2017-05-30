Валентина Матвиенко: Псковская промышленность растет опережающими темпами

15:16, 31 мая 2017, ПАИ

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко поблагодарила губернатора Андрея Турчака за содержательный доклад, выставку достижений Псковской области и созидательную работу. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, соответствующую оценку спикер совфеда дала главе региона после его выступления на пленарном заседании в верхней палате парламента в рамках «Часа субъекта» 31 мая.

Валентина Матвиенко также напомнила о своем недавнем визите в Псков, в котором она убедилась, что губернатор и законодательное собрание держат курс на развитии региона. «Экономика Псковской области развивается динамично, опережающими темпами растет промышленность и показывает результаты выше, чем средние по России и Северо-Западному федеральному округу», — сказала спикер Совета Федерации.

Валентина Матвиенко отметила, что руководство области уделяет внимание улучшению инвестиционного климата региона: сформирована нормативно-правовая база, создано Агентство инвестиционного развития, на контроле которого на сегодняшний день находятся 70 инвестиционных проектов, в области также работают порядка 140 компаний с иностранным капиталом.

Одним из ключевых символов развития Псковской области Валентина Матвиенко назвала создание особой экономической зоны «Моглино». «Я бывала во многих экономических зонах, но, честно скажу, что псковская меня порадовала больше всего. В ней полностью подготовлена инфраструктура. Вот почему на нее обращают внимание много компаний», — отметила Валентина Матвиенко. По ее мнению, заслугой Андрея Турчака является то, что он как современный руководитель вовремя добился создания ОЭЗ.

Хороший результат (первое место в России по росту производства продукции животноводства) Валентина Матвиенко отметила и в аграрном секторе. При этом председатель Совета Федерации заметила, что в регионе есть и трудные вопросы, которые руководство хорошо знает и понимает, как их решать.

«Я до сих пор нахожусь под впечатлением от Изборска, где чувствуется дыхание истории. Псковский край по праву называется сокровищем русской старины, в регионе сосредоточено более пяти тысяч памятников», — добавила Валентина Матвиенко и рекомендовала коллегам посетить Псковскую область и познакомиться с её уникальным историческим наследием.

Завершая выступление, председатель Совета Федерации напомнила, что в рамках проведения Дней Псковской области состоялись расширенные заседания профильных комитетов Совета Федерации. Все предложения по развитию региона вошли в итоговый проект Постановления совфеда. Она предложила доработать документ и рекомендовала принять в целом на следующем заседании Совета Федерации.

Добавим, что вместе с Андреем Турчаком работу региона представил в Совете Федерации председатель Псковского областного собрания депутатов Александр Котов.