0
17:22
10 млн рублей планируется собрать на установку памятника пограничникам в Пскове
17:12
Финальное шоу «Миссис Псков 2017» покажет 31 мая «Рен-ТВ Псков»
16:45
Жить жизнью города: Урнотерапия
16:37
ФОТОФАКТ: Памятник пограничникам планируют установить в Пскове
15:01
Бесплатно посетить SPA в отеле «Покровский» и попробовать десерт со скидкой приглашают юных псковичей 1 июня
11:48
Юлия Пересильд сыграла главную роль в сериале «Золотая орда» (ВИДЕО)
11:45
Сохранить ваше время, чтобы вы могли потратить его на что-то важное
Еще новости
Общество

Дворы по 14 адресам благоустроят в Великих Луках

Дворовые территории по 14 адресам будут благоустроены в Великих Луках. На сайте госзакупок объявлен соответствующий аукцион.

Максимальная цена контракта составляет 13 млн 271 тысячу 333 рубля, источник финансирования — субсидии федерального и областного бюджетов.

Работы будут проводиться по следующим адресам: улица Зеленая, 22, корпус 2 – улица Маршала Жукова, 18, 22, корпус 2; улица Тимирязева, 15 – 17; Октябрьский проспект, 11, корпус 11; улица Дьяконова, 12; улица Комсомольская, 11; улица Первомайская, 15 — 15, корпус 1 — 17/1; проспект Гагарина 16, корпус 1, 21, корпус 1 — 21, корпус 2 и 121/2; улица Зенцовская, 3; улица Щорса, 9/3; Нелидовский проезд, 5А; улица Дружбы, 33, корпус 2; улица Вокзальная, 30, корпус 1 – 30, корпус 2.

Обновить указанные территории планируется до 1 сентября 2017 года.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

10 млн рублей планируется собрать на установку памятника пограничникам в Пскове
31 мая 2017
10 млн рублей планируется собрать на установку памятника пограничникам в Пскове
Финальное шоу «Миссис Псков 2017» покажет 31 мая «Рен-ТВ Псков»
31 мая 2017
Финальное шоу «Миссис Псков 2017» покажет 31 мая «Рен-ТВ Псков»
ФОТОФАКТ: Памятник пограничникам планируют установить в Пскове
31 мая 2017
ФОТОФАКТ: Памятник пограничникам планируют установить в Пскове
Бесплатно посетить SPA в отеле «Покровский» и попробовать десерт со скидкой приглашают юных псковичей 1 июня
31 мая 2017
Бесплатно посетить SPA в отеле «Покровский» и попробовать десерт со скидкой приглашают юных псковичей 1 июня
Юлия Пересильд сыграла главную роль в сериале «Золотая орда» (ВИДЕО)
31 мая 2017
Юлия Пересильд сыграла главную роль в сериале «Золотая орда» (ВИДЕО) 1
В Пскове для жителей частного сектора организовали бесконтейнерный сбор мусора
31 мая 2017
В Пскове для жителей частного сектора организовали бесконтейнерный сбор мусора
Грозы и до 28 градусов тепла ожидаются в Псковской области в июне
31 мая 2017
Грозы и до 28 градусов тепла ожидаются в Псковской области в июне
Всемирный день блондинок празднуется сегодня
31 мая 2017
Всемирный день блондинок празднуется сегодня

Идет загрузка...