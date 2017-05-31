Дмитрий Шахов потребовал принять меры по усилению защиты прав пожилых граждан на охрану здоровья

15:32, 31 мая 2017, ПАИ

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Шахов направил в адрес руководителей Госкомитета по здравоохранению и фармации Игоря Потапова и начальника областного управления социальной защиты Армена Мнацаканяна обращение, в котором предлагает провести совместные коллегии этих органов исполнительной власти по обеспечению прав пожилых граждан в сфере охраны здоровья и медицинской помощи. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в аппарате уполномоченного.

Основанием для обращения стали итоги проверки по рассмотрению обращения родственницы гражданина, умершего в одном из социальных учреждений области. Как следует из результатов проверки, при оказании гражданину медицинской помощи были грубо нарушены требования действующего законодательства и стандартов медицинской помощи. Уполномоченный по правам человека считает, что тем самым нарушены фундаментальные конституционные права человека на жизнь, охрану здоровья и медицинскую помощь.

В своем обращении Дмитрий Шахов предлагает руководителям областных органов исполнительной власти разобраться с состоянием оказания медицинской помощи гражданам пожилого возраста, которым со стороны государства должна оказываться повышенная забота и внимание, особенно находящимся в стационарных учреждениях соцзащиты и районных больницах, а также принять меры дисциплинарного характера к виновным.

При этом уполномоченный по правам человека уверен, что самое главное - выработать эффективные решения, направленные на предотвращение в будущем возможных нарушений прав граждан на охрану здоровья и оказания некачественной медицинской помощи, по совершенствованию системы защиты имущественных прав граждан, находящихся в учреждениях соцзащиты, а также активизировать работу общественных Советов при органах исполнительной власти по эффективному контролю за такими учреждениями. По итогам рассмотрения вопроса на совместной коллегии не исключается и направления обращения в следственные органы на предмет наличия признаков уголовного деяния в действиях лиц, оказавших некачественную медицинскую помощь гражданину, отметил уполномоченный по правам человека.