Александр Котов предложил сенаторам пересмотреть подходы к финансированию дотационных регионов

15:41, 31 мая 2017, ПАИ

Спикер Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов на пленарном заседании Совета Федерации в рамках «Часа субъекта» обратился к сенаторам с предложением о пересмотре подходов к федеральному финансированию дотационных регионов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Доклад Александра Котова был посвящён вопросам, которые облсобрание решает на законодательном уровне для сохранения динамики социально-экономического развития области. Спикер остановился на проблемах, которые по объективным причинам не могут быть решены на региональном уровне.

«На протяжении ряда лет Псковская область входит в число регионов, где бюджетная обеспеченность остаётся одной из самых низких в Российской Федерации даже после распределения между всеми субъектами объема дотаций», - сказал Александр Котов. - Отмечу, что с 2004 года в Российской Федерации не меняются подходы к выравниванию бюджетной обеспеченности субъектов. На первом этапе распределения дотаций в качестве критерия установлен уровень в размере шестидесяти процентов от необходимого региону объёма средств, причём, исходя из достаточно скромных расчётов Минфина. Хочу обратить внимание, что бюджетная обеспеченность Псковской области превышает установленный уровень всего на 0,2 процента, и регион не участвует в первом этапе распределения дотаций на выравнивание».

Председатель областного Собрания подчеркнул, что при нынешнем положении дел таким регионам, как Псковская область, приходится непросто. «Мы вынуждены изыскивать внутренние резервы там, где, казалось бы, ресурсы максимально исчерпаны. В ответ мы получаем справедливое недовольство населения, критику власти всех уровней», - признал Александр Котов. Тем не менее, спикер подчеркнул, что даже в таких сложных экономических условиях в регионе обеспечивается рост налоговой базы по имущественным налогам и сохраняется налоговая поддержка бизнеса и малого предпринимательства.

Резюмируя сказанное, Александр Котов обратил внимание сенаторов на необходимость изменения подходов федерального финансирования дотационных регионов. «Сохраняя хрупкий баланс, нам в регионе всё чаще приходится идти на непопулярные меры, от которых вполне закономерно растёт социальная напряжённость», - отметил председатель областного Собрания. - Хотелось бы сказать, что мы не отчаиваемся. Но при этом всё-таки очень рассчитываем на внимание к таким регионам, как Псковская область, и на изменение к подходам их финансирования».

Завершая выступление, Александр Котов пригласил членов Совета Федерации посетить Псковскую область. «Присоединяюсь к приглашению нашего губернатора. Добро пожаловать в Псковскую область! Мы всегда рады гостям», - сказал он.

После выступления первых лиц Псковской области слово взяла спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Председатель верхней палаты российского парламента согласилась, что необходимо искать дополнительные инструменты финансовой поддержки региона.

Затем Валентина Матвиенко поделилась с коллегами впечатлениями от недавней поездки в Псковскую область. По её словам, в регионе уделяется большое внимание улучшению инвестиционного климата, для чего региональным парламентом сформирована современная нормативно-правовая база.

Спикер не обошла вниманием и туристскую отрасль региона. «Туристско-рекреационный кластер Псковской области может дать огромный кумулятивный эффект. Прошу профильный комитет Совфеда обратить внимание на необходимость поддержки развития туризма в Псковской области», - дала поручение сенаторам Валентина Матвиенко.

По мнению председателя верхней палаты российского парламента, Псковскую область, которая имеет все шансы занять лидирующее положение в России в сфере туризма, нужно подключать к крупным федеральным проектам, в частности таким как «Серебряное ожерелье России» и «Русская усадьба».

По окончании пленарного заседания состоялся пресс-подход руководителей Псковской области. Отвечая на вопросы журналистов, спикер областного Собрания Александр Котов выразил уверенность, что в документах, принятых по итогам состоявшихся Дней Псковской области в Совете Федерации, будут отражены рекомендации о необходимости дополнительной финансовой и законодательной поддержки региона со стороны федерального центра.