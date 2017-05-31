0
17:22
10 млн рублей планируется собрать на установку памятника пограничникам в Пскове
17:12
Финальное шоу «Миссис Псков 2017» покажет 31 мая «Рен-ТВ Псков»
16:45
Жить жизнью города: Урнотерапия
16:37
ФОТОФАКТ: Памятник пограничникам планируют установить в Пскове
15:01
Бесплатно посетить SPA в отеле «Покровский» и попробовать десерт со скидкой приглашают юных псковичей 1 июня
11:48
Юлия Пересильд сыграла главную роль в сериале «Золотая орда» (ВИДЕО)
11:45
Сохранить ваше время, чтобы вы могли потратить его на что-то важное
Еще новости
Общество

Проверки водителей пройдут в Острове, Пушкинских Горах и Псковском районе

5 июня сотрудники специализированной роты ДПС ГИБДД  оперативного реагирования УМВД России по Псковской области проведут массовые проверки водителей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

С 6 до 7 утра проверки состоятся в Острове, с 11:30 до 12:30 - в Пушкинских Горах, с 15:40 до 16:30 - в населённом пункте Соловьи Псковского района.

Мероприятия необходимы для обнаружения водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, для выявления нарушений правил перевозки детей, пояснили в ведомстве.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

10 млн рублей планируется собрать на установку памятника пограничникам в Пскове
31 мая 2017
10 млн рублей планируется собрать на установку памятника пограничникам в Пскове
Финальное шоу «Миссис Псков 2017» покажет 31 мая «Рен-ТВ Псков»
31 мая 2017
Финальное шоу «Миссис Псков 2017» покажет 31 мая «Рен-ТВ Псков»
ФОТОФАКТ: Памятник пограничникам планируют установить в Пскове
31 мая 2017
ФОТОФАКТ: Памятник пограничникам планируют установить в Пскове
Бесплатно посетить SPA в отеле «Покровский» и попробовать десерт со скидкой приглашают юных псковичей 1 июня
31 мая 2017
Бесплатно посетить SPA в отеле «Покровский» и попробовать десерт со скидкой приглашают юных псковичей 1 июня
Юлия Пересильд сыграла главную роль в сериале «Золотая орда» (ВИДЕО)
31 мая 2017
Юлия Пересильд сыграла главную роль в сериале «Золотая орда» (ВИДЕО) 1
В Пскове для жителей частного сектора организовали бесконтейнерный сбор мусора
31 мая 2017
В Пскове для жителей частного сектора организовали бесконтейнерный сбор мусора
Грозы и до 28 градусов тепла ожидаются в Псковской области в июне
31 мая 2017
Грозы и до 28 градусов тепла ожидаются в Псковской области в июне
Всемирный день блондинок празднуется сегодня
31 мая 2017
Всемирный день блондинок празднуется сегодня

Идет загрузка...