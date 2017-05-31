Проверки водителей пройдут в Острове, Пушкинских Горах и Псковском районе

15:51, 31 мая 2017, ПАИ

5 июня сотрудники специализированной роты ДПС ГИБДД оперативного реагирования УМВД России по Псковской области проведут массовые проверки водителей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

С 6 до 7 утра проверки состоятся в Острове, с 11:30 до 12:30 - в Пушкинских Горах, с 15:40 до 16:30 - в населённом пункте Соловьи Псковского района.

Мероприятия необходимы для обнаружения водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, для выявления нарушений правил перевозки детей, пояснили в ведомстве.