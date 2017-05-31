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Общество

В День защиты детей в Псковской области ожидается 12-17 градусов тепла

1 июня на территории Псковской области ожидается переменная облачность, местами небольшие дожди. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном управлении МЧС со ссылкой на данные Псковского ЦГМС

Ветер будет дуть северо-западного направления со скоростью 6-11 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит +5…+10 градусов, днем: +12…+17.

Атмосферное давление прогнозируется ниже нормы.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка: в норме.

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