В День защиты детей в Псковской области ожидается 12-17 градусов тепла

18:32, 31 мая 2017, ПАИ

1 июня на территории Псковской области ожидается переменная облачность, местами небольшие дожди. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном управлении МЧС со ссылкой на данные Псковского ЦГМС

Ветер будет дуть северо-западного направления со скоростью 6-11 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит +5…+10 градусов, днем: +12…+17.

Атмосферное давление прогнозируется ниже нормы.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка: в норме.