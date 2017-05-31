Семь псковских учреждений и предприятий ждут проверки инспекции труда

16:43, 31 мая 2017, ПАИ

В июне Государственная инспекция труда в Псковской области проверит семь учреждений и предприятий. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в инспекции.

В плане проверок - ГКУСО ПО «Центр социального обслуживания Дедовичского района», ГКУСО ПО «Центр социального обслуживания Невельского района», ФКУЗ «Медико-санитарная часть МВД РФ по Псковской области», МУП «Жилсервис города Великие Луки», МУП «Коммунсервис» поселка Кунья, администрация Порховского района и ОАО «Строитель» поселка Пушкинские Горы.

5 проверок из запланированых будут совместными с другими контролирующими органами.