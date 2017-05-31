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Происшествия

Насмерть сбивший пенсионерку житель Порхова предстанет перед судом

Житель Порхова предстанет перед судом в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ (совершение нарушения лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Порховского района. 

В ходе следствия установлено, что 19 марта житель Порхова, управляя технически исправным автомобилем, сбил 76-летнюю женщину, пересекавшую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных телесных повреждений пенсионерка скончалась.

Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет

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