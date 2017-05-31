5 тысяч заплатит порховичка за фиктивную постановку иностранца на учёт

16:28, 31 мая 2017, ПАИ

Суд приговорил жительницу Порхова к штрафу в размере 5 тысяч рублей за фиктивную постановку на учёт иностранца. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Порховского района.

В суде установлено, что 4 апреля зарегистрированная в порховской квартире женщина направила почтой в отделение по вопросам миграции ОМВД России по Порховскому району уведомление о прибытии гражданина Республики Азербайджан в место пребывания. При этом фактически она не предоставила и не имела намерения предоставить иностранцу данное жилое помещение для пребывания.