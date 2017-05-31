10 млн рублей планируется собрать на установку памятника пограничникам в Пскове

17:22, 31 мая 2017, ПАИ

10 млн рублей планируется собрать на установку памятника пограничникам в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщил председатель псковской региональной общественной организации «Союз ветеранов пограничных войск» подполковник в отставке Сергей Глазков.

Ветераны погранвойск выступили с инициативой установки памятника в сквере на пересечении улицы Труда и проспекта Энтузиастов в Пскове. На прошедших сегодня, 31 мая, в администрации города общественных слушаниях эксперты обсудили проект монумента, автором которого стал пскович, сын пограничника Андрей Мартьянов.

Сергей Глазков уточнил, что на июльской сессии Псковской городской Думы депутаты рассмотрят вопрос установки памятника, после этого планируется объявить о сборе средств. К настоящему моменту удалось собрать порядка 220 тысяч рублей. Сергей Глазков отметил, что бюджетные средства привлекать не планируется.

Памятник на Запсковье должен появиться в 2018 году, ко Дню пограничника (28 мая). Отметим, что в 2018 году будет отмечаться столетие со дня создания в России пограничных войск.