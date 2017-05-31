Победители конкурсов национальных общин и диаспор Псковской области получат награды 1 июня

17:44, 31 мая 2017, ПАИ

В Международном библиотечном центре Псковской областной библиотеки подведены итоги конкурсов в рамках межнационального эколого-этнографического проекта «С целым миром я дружу». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе учреждения, награждение победителей пройдет 1 июня в 15:00 в областной научной библиотеке (улица Профсоюзная, дом 2, 1 этаж, актовый зал) на празднике-презентации под девизом «С целым миром я дружу».

В мероприятии примут участие партнеры и участники проекта «Псковский клуб национальностей», руководители и представители национальных общественных организаций, диаспор и этнокультурных групп Псковской области.

В программе - инсценировки, художественное чтение стихов и прозы, презентации о животном или птице – символе народа и исторической родины.

Напомним, что проект инициирован Псковской региональной культурно-просветительской общественной организацией «САКТА» и Государственным бюджетным учреждением культуры «Псковская областная универсальная научная библиотека» в поддержку инициатив Года экологии в России-2017. Партнером проекта также выступает консульство Латвийской Республики в Пскове.

В конкурсах приняли участие юные представители от разных национальных общин и диаспор Пскова и Псковской области. Среди участников в разных возрастных категориях – дети и подростки из Бежаницкого, Дновского, Локнянского, Себежского, Стругокрасненского районов, Писковской и Стремуткинской средних школ, деревни Хотицы Псковского района, Переслегинской гимназии Великолукского района, а также из Вологодской области, города Соликамска Пермского края, Таганрога Ростовской области.

Также среди конкурсантов - воспитанники детских садов №№ 7, 25 «Золотой ключик», № 50 и № 55 «Загадка»; школ города Пскова: №№ 8, 10, Гуманитарного лицея, № 18, Лицея «Развитие», № 20, МБОУ «Социально-экономический лицей № 21 им. Героя России С. В. Самойлова», МБОУ ПТПЛ № 22, 23, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 24 имени Л. И. Малякова», 25, ППК.

На литературный конкурс поступили 15 стихотворений, рассказов и эссе; 39 фотографий – на конкурс фотографий; 35 рисунков – на конкурс рисунка и живописи. В проекте представлены работы от дагестанской, латышской общин, «Армянской общины «Урарту», азербайджанской автономии, финно-ингерманландцев, литовского центра «Гинтарас», воспитанников Клуба Псковского областного еврейского благотворительного центра «ХЭСЭД ИЦХАК», ПООО «Центр чеченской культуры «БАРТ (Единство)» и русских участников.

Результаты конкурсов «Любительская фотография», «Живопись», «Литературный конкурс» - на сайте Псковской областной универсальной научной библиотеки.

Отмеченные работы будут награждены дипломами и памятными подарками.