Выставка «Зри» открылась в Пскове

18:16, 31 мая 2017, ПАИ

В Псковской областной библиотеке (улица Профсоюзная, 2) открылась выставка местного художника-графика Романа Прокофьева «Зри».

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе учреждения, все работы, представленные в экспозиции, автор выполнил в собственной технике «мультографика». Художник определяет свой стиль как «изображение человеческих характеров в технике, приближенной к мультипликационному рисунку», а работает он в нем с 1997-го года.

«Считаю ли я себя художником? Пожалуй. Хотя, не столько художником, сколько иллюстратором увиденного и пережитого. Работая с красками, мелками, в жанре аппликации, я всё время искал нечто своё, - поделился художник. - В котле изобразительного варева я пытался поймать свою перчинку. И мне удалось найти стиль, в котором интересно работать, и на который не жаль потратить бумагу и нервы. Я пытаюсь выхватить из повседневности и вытащить на свет не дома и букеты, а мимолетные образы, их движение, настроение. Я пытаюсь запечатлеть шаги, мгновения, кадрики, эпизодики жизни. И пусть на первый взгляд они кажутся карикатурными, гротескными. Так для чего, для кого мои работы? Что я хочу ими сказать? Определённо, для радости, для доброты. Для людей. Иначе не стоило смысла вовсе создавать их. Всё, что в них - реальность, пропущенная сквозь призму моего видения мира. Мои персонажи не фантомы, ибо все несут в себе строки Владислава Ходасевича: Счастлив, кто падает вниз головой: мир для него хоть на миг - а иной».

Выставка будет работать до 1 июля.

