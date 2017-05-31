Книгу о религиозной жизни Пскова в годы оккупации, основанную на архивах СМЕРШ, презентуют 3 июня

17:02, 31 мая 2017, ПАИ

3 июня руководитель исследовательских программ фонда «Историческая память» Владимир Симиндей представит в Пскове документальную книгу «Приказ: архив уничтожить! Прибалтийский экзархат и Псковская православная миссия в годы немецкой оккупации 1941-1944», посвященную использованию нацистскими спецслужбами в своих целях религиозной сферы на оккупированной Псковской земле. Об этом Псковскому агентству информации сообщил сам Владимир Симиндей.

В презентации сборника уникальных архивных документов и фотоматериалов примет участие один из авторов-составителей, Станислав Бернев, - подполковник запаса, кандидат исторических наук, член Общества изучения истории отечественных спецслужб, а также историки из Пскова, Новгорода, Санкт-Петербурга и Москвы.

Презентация, обсуждение и встреча с читателями состоится в читальном зале историко-краеведческой библиотеки им. И. И. Василёва (Псков, Октябрьский пр., д. 19а) в 12:00. Вход свободный.

Книга расскажет о событиях 1941-1944 ггодов, которые происходили на оккупированной немецкими войсками территории Прибалтики, Псковской (образована с августа 1944 года) и части Ленинградской областей.

Читатели впервые могут познакомиться с недавно рассекреченными аналитическими материалами Управления контрразведки СМЕРШ 3-го Прибалтийского фронта, подготовленными по документам и материалам архива канцелярии Митрополита Литовского и Виленского Сергия (Воскресенского), Патриаршего Экзарха Латвии и Эстонии. Эти документы были изъяты 2-м Отделом Управления Контрразведки «СМЕРШ» 3-го Прибалтийского фронта осенью 1944 года у сотрудника Экзархата, который получил приказ их уничтожить, но не успел.

Основная часть включенных в книгу архивных документов, свидетельствующих об активном использовании германскими спецслужбами религиозной сферы на оккупированных территориях в своих целях, публикуется впервые.