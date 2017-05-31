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Общество

Великолукские полицейские и общественники обсудили перспективы совместной работы

Великолукские полицейские и общественники обсудили перспективы дальнейшей совместной работы профилактической направленности, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области. Во встрече приняли участие начальник ОМВД России по городу Великие Луки полковник полиции Дмитрий Кислицин, председатель Общественного Совета при ОМВД Валерий Муравьев. На заседании общественникам был представлен новый начальник полиции подполковник Александр Сысоев.

Обсуждалась складывающаяся в городе криминогенная ситуация. В частности, отмечалось, что одними из проблемных вопросов остаются кражи велосипедов и мошенничества.

О профилактической деятельности участковых уполномоченных собравшихся проинформировал майор полиции Дмитрий Снигирев, а начальник ПДН  ОМВД подполковник полиции Денис Долганов рассказал о мероприятиях, проводимых стражами порядка в молодежной среде.

Члены Общественного совета и полицейские определили основные направления своей дальнейшей совместной работы по профилактике преступлений и правонарушений. Особое внимание будет уделено посещению трудовых коллективов предприятий и крупных организаций города.

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