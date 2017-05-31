Россия объявила персоной нон грата генконсула Эстонии в Санкт-Петербурге

18:21, 31 мая 2017, ПАИ

Россия объявила персонами нон грата генконсула Эстонии и главу псковской канцелярии эстонского генконсульства в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в российском МИД.

«Главе эстонского диппредставительства вручена нота, в которой сообщается, что в качестве ответа на упомянутый провокационный шаг Таллина принято решение об объявлении персонами нон грата генерального консула Эстонии в Санкт-Петербурге Я. Кирикмяэ и руководителя псковской канцелярии генконсульства Эстонии в Санкт-Петербурге К. Канарик», — говорится в сообщении российского дипведомства.

Отмечается, что эстонским дипломатам предписано покинуть пределы России в пятидневный срок.

Как отметили в министерстве, данные меры связаны с недружественной акцией властей Эстонии, объявивших нежелательными лицами двух российских дипломатов.