0
18:21
Россия объявила персоной нон грата генконсула Эстонии в Санкт-Петербурге
14:13
Максим Жаворонков: Меры, принятые судом в отношении Михаила Разумнова, не карательные
10:19
Суд временно отстранил от должности главу Гдовского района по ходатайству следователей
17:59
Дмитрий Барабанов благодарен жителям своего округа за результаты предварительного голосования
17:35
Результатом планомерной работы назвал свою победу по итогам предварительного голосования в Пскове Иван Мешков
16:53
Валерий Тюменцев ожидал достигнутого результата на предварительном голосовании «Единой России»
16:19
Денис Иванов: Ответственность перед избирателями - тяжёлое чувство
Еще новости
Политика

Россия объявила персоной нон грата генконсула Эстонии в Санкт-Петербурге

Россия объявила персонами нон грата генконсула Эстонии и главу псковской канцелярии эстонского генконсульства в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в российском МИД.

«Главе эстонского диппредставительства вручена нота, в которой сообщается, что в качестве ответа на упомянутый провокационный шаг Таллина принято решение об объявлении персонами нон грата генерального консула Эстонии в Санкт-Петербурге Я. Кирикмяэ и руководителя псковской канцелярии генконсульства Эстонии в Санкт-Петербурге К. Канарик», — говорится в сообщении российского дипведомства.

Отмечается, что эстонским дипломатам предписано покинуть пределы России в пятидневный срок.

Как отметили в министерстве, данные меры связаны с недружественной акцией властей Эстонии, объявивших нежелательными лицами двух российских дипломатов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Россия объявила персоной нон грата генконсула Эстонии в Санкт-Петербурге
31 мая 2017
Россия объявила персоной нон грата генконсула Эстонии в Санкт-Петербурге
Максим Жаворонков: Меры, принятые судом в отношении Михаила Разумнова, не карательные
31 мая 2017
Максим Жаворонков: Меры, принятые судом в отношении Михаила Разумнова, не карательные 4
Суд временно отстранил от должности главу Гдовского района по ходатайству следователей
31 мая 2017
Суд временно отстранил от должности главу Гдовского района по ходатайству следователей
Дмитрий Барабанов благодарен жителям своего округа за результаты предварительного голосования
29 мая 2017
Дмитрий Барабанов благодарен жителям своего округа за результаты предварительного голосования 1
Результатом планомерной работы назвал свою победу по итогам предварительного голосования в Пскове Иван Мешков
29 мая 2017
Результатом планомерной работы назвал свою победу по итогам предварительного голосования в Пскове Иван Мешков 2
Валерий Тюменцев ожидал достигнутого результата на предварительном голосовании «Единой России»
29 мая 2017
Валерий Тюменцев ожидал достигнутого результата на предварительном голосовании «Единой России» 1
Денис Иванов: Ответственность перед избирателями - тяжёлое чувство
29 мая 2017
Денис Иванов: Ответственность перед избирателями - тяжёлое чувство 1
В Совете Федерации начались Дни Псковской области
29 мая 2017
В Совете Федерации начались Дни Псковской области

Идет загрузка...