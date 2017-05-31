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Общество

Кражи велосипедов произошли в четырех городах Псковской области

30 мая в Великих Луках, Опочке, Дно и Пушкинских Горах полиция зарегистрировала кражи велосипедов. С приходом весенне-летнего периода преступлений подобного рода становится все больше. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В этой связи полиция настоятельно рекомендует гражданам  позаботиться о сохранности своих двухколесных транспортных средств.

«Не оставляйте велосипеды без присмотра. Используйте имеющиеся в продаже средства защиты  от угона (велозамок, трос  или  цепочку с замком). Помните, чем ярче окраска велосипеда, тем он заметнее. Как показывает практика, безопаснее всего хранить велосипед дома. Не стоит оставлять его на улице, в коридоре дома, на лестничных площадках», - отмечают в ведомстве.

 

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