Кражи велосипедов произошли в четырех городах Псковской области

19:36, 31 мая 2017, ПАИ

30 мая в Великих Луках, Опочке, Дно и Пушкинских Горах полиция зарегистрировала кражи велосипедов. С приходом весенне-летнего периода преступлений подобного рода становится все больше. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В этой связи полиция настоятельно рекомендует гражданам позаботиться о сохранности своих двухколесных транспортных средств.

«Не оставляйте велосипеды без присмотра. Используйте имеющиеся в продаже средства защиты от угона (велозамок, трос или цепочку с замком). Помните, чем ярче окраска велосипеда, тем он заметнее. Как показывает практика, безопаснее всего хранить велосипед дома. Не стоит оставлять его на улице, в коридоре дома, на лестничных площадках», - отмечают в ведомстве.