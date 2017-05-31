Массовые проверки водителей пройдут в Пскове 1 июня

19:51, 31 мая 2017, ПАИ

1 июня, с 10:30 до 11:00, в Пскове от Рижского проспекта до улицы Киселева запланировано проведение массовых проверок водителей с целью выявления отдельных видов нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Цель мероприятия - выявление водителей, находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также нарушений правил применения ремней безопасности и детских удерживающих устройств. Будут устанавливаться водители, уклоняющиеся от сдачи водительских удостоверений, подлежащих изъятию.