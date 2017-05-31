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Общество

Сотрудников подразделений по делам несовершеннолетних чествовали сегодня в Пскове

Сегодня, 31 мая в Пскове состоялось торжественное заседание, посвященное 82-ой годовщине со дня образования этих подразделений в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации. Об этом Псковкому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Врио начальника УМВД России по городу Пскову полковник полиции Василий Софин поблагодарил сотрудников за плодотворную работу, отметил  их высокий профессионализм и вручил почетные грамоты и благодарности.

Затем от имени Главы города Пскова, депутатов городской Думы  выступил заместитель руководителя муниципалитета Владимир Воробьев. Сотрудники,  достигшие высоких результатов в профессиональной деятельности, были поощрены.

В своем поздравлении советник главы администрации города Пскова Владимир Михайлов отметил, что название службы неоднократно менялось, но основные задачи оставались неизменными на протяжении всей ее истории.

«Выступающие пожелали сотрудникам ПДН, большую часть которых составляют женщины, новых успехов в служебной деятельности, хорошего настроения и благополучия в семьях», - отметили в ведомстве.

 

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