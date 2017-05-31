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Политика

Управляемые ногами механические руки разработали японские ученые

Ученые из японской Inami Hiyama Laboratory показали свое новое изобретение — роботизированные руки MetaLimbs, которые управляются с помощью ног, сообщает The Verge.

Для управления металлическими конечностями оптические маркеры крепятся чуть ниже колен (управляют локтевым суставом роборуки) и на ступни (управляют кистью роборуки). При помощи специальных носков с датчиками появляется возможность двигать отдельными пальцами механизированных конечностей.

Кисти MetaLimbs съемные. На их место можно установить несколько доступных видов насадок, например паяльник. Оптические маркеры, установленные на ступнях, за счет слабой вибрации предупреждают пользователя о прикосновении механизированных рук к предметам.

Новинку можно использовать либо в положении сидя, либо стоя. Дальнейшие разработки дадут возможность осознанно двигать роборуками даже на ходу, однако более перспективным выглядит направление развития нейроинтерфейсов, которые позволят управлять механизмом за счет имплантации мини-электродов в мозг человека для его связи с компьютером.

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