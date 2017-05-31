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В Госдуме может появиться комиссия с популярными видеоблогерами

Самый молодой депутат нижней палаты парламента Василий Власов направил предложение о создании комиссии с популярными видеоблогерами при комитете по информационной политике, информационным технологиям и связи Госдумы. Об этом сообщает RT, в распоряжении которого есть документ.

21-летний Василий Власов считает, что блогеры смогут информировать подписчиков о готовящихся проектах, а также представлять мнение своей аудитории в Думе. Авторы каналов смогут консультировать комитеты, которые соответствуют тематике, в которой они осведомлены.

«Мы должны понимать, что сейчас новое время. Огромное количество наших граждан имеют свои страницы в соцсетях и смотрят тех или иных блогеров иногда даже больше, чем телевидение. Опыт блогеров может содействовать выработке грамотной стратегии по взаимодействию с гражданами в сети», — заявил депутат.

Инициативу по созданию комитета поддержал отец и менеджер популярного видеоблогера Саши Спилберг Александр Балковский. Он сказал, что отпустил бы Сашу в комитет, а также поддержал идею обсуждения вопросов интернета и молодежи с самой молодежью.

«Но депутатам может не понравиться реакция, потому что блогеры будут говорить то, что думают», — отметил он.

В то же время, по мнению Bad Comedian (Евгений Баженов), предложение является тратой времени и имитацией деятельности.

Напомним, ранее Саша Спилберг выступила на заседании Госдумы, посвященном молодежной политике. Она посоветовала им активнее рассказывать о себе в социальных сетях и стать прозрачными.

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