Путин утвердил Десятилетие детства с 2018 по 2027 год

21:10, 31 мая 2017, ПАИ

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении Десятилетия детства в стране с 2018 по 2027 год. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«В целях совершенствования государственной политики в сфере защиты детства, учитывая результаты, достигнутые в ходе реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы, постановляю объявить 2018–2027 годы в РФ Десятилетием детства», — говорится в указе.

В течение ближайших трех месяцев правительство России должно разработать план мероприятий на первые три года действия госпрограммы. В его основе — противодействие снижению рождаемости в стране, которое становится следствием демографического кризиса 1990-х годов.