0
22:38
Первый робот-священник появился в Германии
20:33
«Нелюбовь» Андрея Звягинцева покажут по всему миру
09:27
Тур де Псков
15:28
Старший сержант Корегина из Пскова победила на международном чемпионате по парашютному спорту
16:52
Около 60 тонн польских яблок уничтожены на себежском полигоне
09:21
В Псковской области шестеро россиян обвиняются в контрабанде стратегически важных ресурсов
14:20
Второй Псковский марафон собрал легкоатлетов из пяти стран
Еще новости
Страна и мир

Путин утвердил Десятилетие детства с 2018 по 2027 год

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении Десятилетия детства в стране с 2018 по 2027 год. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«В целях совершенствования государственной политики в сфере защиты детства, учитывая результаты, достигнутые в ходе реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы, постановляю объявить 2018–2027 годы в РФ Десятилетием детства», — говорится в указе.

В течение ближайших трех месяцев правительство России должно разработать план мероприятий на первые три года действия госпрограммы. В его основе — противодействие снижению рождаемости в стране, которое становится следствием демографического кризиса 1990-х годов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Первый робот-священник появился в Германии
31 мая 2017
Первый робот-священник появился в Германии
«Нелюбовь» Андрея Звягинцева покажут по всему миру
31 мая 2017
«Нелюбовь» Андрея Звягинцева покажут по всему миру
Старший сержант Корегина из Пскова победила на международном чемпионате по парашютному спорту
28 мая 2017
Старший сержант Корегина из Пскова победила на международном чемпионате по парашютному спорту 2
Около 60 тонн польских яблок уничтожены на себежском полигоне
25 мая 2017
Около 60 тонн польских яблок уничтожены на себежском полигоне
В Псковской области шестеро россиян обвиняются в контрабанде стратегически важных ресурсов
22 мая 2017
В Псковской области шестеро россиян обвиняются в контрабанде стратегически важных ресурсов 5
Второй Псковский марафон собрал легкоатлетов из пяти стран
21 мая 2017
Второй Псковский марафон собрал легкоатлетов из пяти стран
Масштабный российско-американский форум с участием глав регионов, посла США и представителя индейского племени пройдет в Пскове и Изборске
18 мая 2017
Масштабный российско-американский форум с участием глав регионов, посла США и представителя индейского племени пройдет в Пскове и Изборске 1
Андрей Турчак: Никакие ограничения не влияют на развитие проектов приграничного сотрудничества
18 мая 2017
Андрей Турчак: Никакие ограничения не влияют на развитие проектов приграничного сотрудничества 2

Идет загрузка...