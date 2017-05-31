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Страна и мир

Вакансия путешественника за деньги появилась в сети

Компания World Life Experience открыла вакансию путешественника с окладом €2500 в месяц. Всего нужны 12 добровольцев, которые посетят 40 стран. Во время годового тура им предстоит исследовать особенности образа жизни местного населения, а также культуру и досуг.

Участникам предстоит писать заметки и делать фото и видео для сайта организации и страниц в соцсетях. Кроме того, нужно будет сотрудничать с местными благотворительными и социальными организациями. Все расходы участников оплачиваются, включая проживание и питание, транспорт, досуг и страховку. Кроме того, путешественникам будет предоставлен отпуск: четыре двухнедельных перерыва.

Заявки принимаются до 30 июня. При регистрации необходимо указать персональные данные. Далее для участия необходимо будет заплатить налог в размере €9.

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