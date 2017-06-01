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Общество

Международный день защиты детей отмечается сегодня

1 июня отмечается Международный день защиты детей. Как пишет портал calend.ru, это один из самых старых международных праздников.

Решение о его проведении было принято в 1925 году на Всемирной конференции, посвященной вопросам благополучия детей, в Женеве. История умалчивает, почему этот детский праздник было решено отмечать именно 1 июня. По одной из версий, в 1925 году Генеральный консул Китая в Сан-Франциско собрал группу китайских детей-сирот и устроил для них празднование Дуань-у цзе (Фестиваль лодок-драконов), дата которого как раз пришлась на 1 июня. По случайности, день совпал и со временем проведения «детской» конференции в Женеве.

После Второй мировой войны, когда проблемы сохранения здоровья и благополучия детей были как никогда актуальны, в 1949 году в Париже состоялся конгресс женщин, на котором прозвучала клятва о безустанной борьбе за обеспечение прочного мира, как единственной гарантии счастья детей. И в том же году на Московской сессии Совета Международной демократической федерации женщин в соответствии с решениями её 2-го конгресса был учрежден сегодняшний праздник. А через год, в 1950 году, 1 июня был проведен первый Международный день защиты детей, после чего этот праздник проводится ежегодно.

Добавим, 1 июня, в Международный день защиты детей, псковичей ждут праздничные развлекательные программы.

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