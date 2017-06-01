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Общество

День Северного Военно-Морского флота России празднуется сегодня

Сегодня, 1 июня, в России отмечают День Северного Военно-Морского флота. Он является самым молодым из всех военных флотов нашей страны.

Как пишет calend.ru, начиная с XV века Белое и Баренцево моря играли важную роль для торгового флота России. Доступ к незамерзающим гаваням северных морей явился одним из важнейших компонентов морской стратегии России после становления Германии как сильной морской державы на Балтийском море. В связи с этим в 1895 году началось строительство первого военного порта (базы) на Севере. В советский период, после посещения Сталиным Заполярья, 1 июня 1933 года была создана Северная морская флотилия.

В мае 1937 года приказом Народного комиссара обороны Северная морская флотилия была преобразована в Северный Флот. Испытанием для молодого Северного флота явилась Великая Отечественная война.

С 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года Северный флот непрерывно действовал на открытом морском театре, который отличался огромными размерами и суровыми физико-географическими особенностями. В отличие от других флотов, Северный флот в течение войны увеличил свои силы.

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