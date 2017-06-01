Иван Долгий наступил по народному календарю

08:40, 01 июня 2017, ПАИ

1 июня по народному календарю наступил Иван Долгий, пишет портал calend.ru.

День памяти святого Иоаннана на Руси называли также Оберегом Нивы. В это время было принято произносить разнообразные заговоры, которые должны были защитить поля от напастей — от непогоды, от вредителей, от дурного глаза и так далее.

Существовал, например, такой заговор от ветра: «Ветер, ветрило, из семи братьев старший брат, ты не дуй с гнилого угла, ты не лей дождем с запада, ты подуй-ка теплым теплом, сослужи службу роду нашему, пригони дожди добрые пахарям на радость, а тебе, буйному, на славу!».

В народе каждому ветру давали название. Юго-восточный называли обеденником, южный — летним, юго-западный — верховым, северо-западный — глубником, северо-восточный — полунощником. Сильный ветер обещала, например, такая примета: вороны садятся клювами в одну сторону.

Если на Ивана Долгого идет дождь, то весь месяц будет сухим. Также говорили: «На Ивана дождь несет рожь», — то есть осадки предвещали еще и хороший урожай. О будущем плодородии свидетельствовали и обильные росы, а частые туманы обещали, что в лесах будет много грибов.