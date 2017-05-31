Президент России вручил награды многодетным семьям

21:30, 31 мая 2017, ПАИ

Сегодня, 31 мая, накануне Дня защиты детей президент России Владимир Путин вручил ордена «Родительская слава» многодетным семьям. Об этом сообщает газета «Известия».

В торжественной церемонии участвуют восемь семей из восьми субъектов Федерации. Перед тем как произнести приветственную речь, Путин услышал в зале плач маленького ребенка.

«Не плакать, всё хорошо. Напугали малыша. Застучали, загремели. Всё в порядке», — попытался успокоить ребенка глава государства.

В Кремль приехали, в частности, Сергей Стригалев, работающий в судоходной компании, и его супруга Елизавета, которая служит уборщицей. У семьи из Ярославской области 10 детей, старшему — 24 года, младшему — всего три.

Из Карелии приехали слесарь Валерий Новик с женой Татьяной, у которых шестеро детей. Награду получила семья Шитовых из Астраханской области — у Сергея и Ксении 12 детей. Артур и Тэрэза Габеевы привезли в Кремль девятерых детей. Из Пермского края приехали Андрей и Оксана Богомоловы — у них 14 детей.

На торжественной церемонии также присутствуют зампред Госдумы Ирина Яровая, уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова и уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова, вице-премьер РФ Ольга Голодец и главы регионов, семьи из которых отмечены почетной наградой.