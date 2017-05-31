«Союзмультфильм» откроет музей лучших отечественных мультфильмов

21:52, 31 мая 2017, ПАИ

Киностудия «Союзмультфильм» планирует открыть для посетителей музей, в котором будет представлена золотая коллекция отечественной анимации. Об этом сообщает ТАСС.

Экспозиция разместится в новом здании на улице Королева, сообщила журналистам председатель правления ФГУП «Творческо-производственное объединение «Киностудия «Союзмультфильм» Юлиана Слащева. Она вместе с коллегами-представителями российских мультипликационных студий приняла участие во встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

«После 2011 года «Союзмультфильму» начали предметно помогать. Киностудии дали новое здание, ключи от которого мы сегодня получили на руки, и сегодня - символично, в день встречи с президентом и за день до Международного дня защиты детей - мы начинаем переезд», - сказала Слащева.

По ее словам, в новое здание «переедет вся золотая коллекция, наш музей со всеми шедеврами наших великих анимационных авторов - Юрия Норштейна, Эдуарда Назарова, Леонида Шварцмана, все это будет открыто публике». Прежнее здание не позволяло «Союзмультфильму» это сделать из-за небольших размеров.