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Культура

«Союзмультфильм» откроет музей лучших отечественных мультфильмов

Киностудия «Союзмультфильм» планирует открыть для посетителей музей, в котором будет представлена золотая коллекция отечественной анимации. Об этом сообщает ТАСС. 

Экспозиция разместится в новом здании на улице Королева, сообщила журналистам председатель правления ФГУП «Творческо-производственное объединение «Киностудия «Союзмультфильм» Юлиана Слащева. Она вместе с коллегами-представителями российских мультипликационных студий приняла участие во встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

«После 2011 года «Союзмультфильму» начали предметно помогать. Киностудии дали новое здание, ключи от которого мы сегодня получили на руки, и сегодня - символично, в день встречи с президентом и за день до Международного дня защиты детей - мы начинаем переезд», - сказала Слащева.

По ее словам, в новое здание «переедет вся золотая коллекция, наш музей со всеми шедеврами наших великих анимационных авторов - Юрия Норштейна, Эдуарда Назарова, Леонида Шварцмана, все это будет открыто публике». Прежнее здание не позволяло «Союзмультфильму» это сделать из-за небольших размеров.

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