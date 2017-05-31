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Политика

Валентина Матвиенко посоветовала сенаторам изучить биографию Христа

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рекомендовала членам верхней палаты парламента книгу главы синодального Отдела внешних церковных связей митрополита Волоколамского Илариона про Христа. Об этом сообщает «Интерфакс». 

«Если кто не успел прочитать его замечательную книгу «Иисус Христос», рекомендую прочитать. Получите огромное удовольствие», - сказал В.Матвиенко в среду на пленарном заседании Совета Федерации, на котором выступил митрополит Иларион.

Серия из шести книг под общим названием «Иисус Христос. Жизнь и учение» носит биографический характер, ее центральной темой является человеческая история Христа. Автор ставит задачу воссоздать живой образ Иисуса на основании имеющихся источников и представить Его учение так, как оно отражено в Евангелиях.

В настоящее время вышло в свет четыре книги серии, посвященных чудесам, притчам Иисуса и Нагорной проповеди.

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