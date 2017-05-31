В Россельхознадзоре усилят лабораторный контроль продукции белорусских предприятий
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России введёт со 2 июня усиленный лабораторный контроль продукции пяти белорусских предприятий.
Как сообщается на сайте ведомства, данные меры коснутся Кобринской птицефабрики, Молодечненского молочного комбината, производственного цеха Скидель предприятия «Молочный мир», Слонимского мясокомбината, а также Копыльского филиала Слуцкого сыродельного комбината.
Также со 2 июня вводятся временные ограничения на поставки продукции с «Солигорской птицефабрики» из-за повторного выявления патогенных микроорганизмов (сальмонелл) в мясе птицы.
Ранее в Россельхознадзоре прокомментировали RT информацию о том, что ведомство запретило 34 белорусским предприятиям поставку сельхозпродукции в Россию.