До 500 млн рублей пообещал выделить российским аниматорам Путин

22:52, 31 мая 2017, ПАИ

Президент России Владимир Путин заявил о готовности выделить российским мультипликаторам до 500 млн рублей из резервного фонда.

Как сообщает РИА Новости, предполагается, что эти средства пойдут на программное обеспечение для отечественной анимационной отрасли. «Почти все из ваших предложений будут реализованы, я говорю очень аккуратно, потому что здесь нужно проконсультироваться с коллегами, включая и ваше пожелание выделить дополнительные средства на программное обеспечение, имея в виду собственные наши российские возможности, высокотехнологичные», — заявил Путин.

Также глава государства на встрече с представителями российских мультипликационных студий добавил, что пока неизвестно, сколько именно денег будет выделено аниматорам, но речь может идти о сумме до 500 млн рублей.

Российский лидер также согласился со словами представителей анимационных компаний о том, что их деятельность нуждается в облегчении налоговой нагрузки.