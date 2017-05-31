В «Яндексе» создали нейросеть для написания музыки в стиле Скрябина

22:55, 31 мая 2017, ПАИ

На открытии технологической конференции YaC в Москве камерный оркестр исполнил композиции, написанные нейронной сетью «Яндекса». Сотрудники компании Алексей Тихонов и Иван Ямщиков создали алгоритм, который генерирует музыку в различных стилях, сообщает «Медуза».

Для конференции нейросеть написала несколько композиций на манер Скрябина. После этого эксперт по творчеству музыканта Мария Чернова сделала аранжировку и совместила звуковые дорожки воедино.

Как отметил директор по маркетингу сервисов компании «Яндекс» Андрей Себрант, главную партию на терменвоксе исполнил Пётр Термен, являющийся правнуком создателя инструмента Льва Сергеевича Термена.