Гонки почтовых голубей пройдут на Урале

22:57, 31 мая 2017, ПАИ

Более 900 почтовых голубей из Челябинской области будут участвовать в гонке, которая состоится 3 июня в городе Березовский Свердловской области. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно правилам соревнований, птица, которая сможет развить максимальную скорость и быстрее всего преодолеет предложенный организаторами маршрут, станет победителем первого этапа.

«Более 900 птиц выйдут на старт под городом Березовский и отправятся к себе домой, в родные голубятни городов Челябинск, Копейск, Коркино и Миасс. <…> Птицы развивают скорость до 100 км в час, поэтому преодолеть по прямой около 200 км для них не составит труда. В каждой голубятне, куда полетят птицы, будут находиться судьи, которые будут фиксировать расстояние и время прохождения», — рассказал председатель Свердловского областного клуба голубеводов Руслан Салимов.

По его словам, самые быстрые почтовые голуби смогут преодолеть данный маршрут всего за два часа. После прохождения первого этапа птичек планируют запустить в путь из Нижнего Тагила, Ивделя и даже городов Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) — Нягань, Югорск, Советский. «То есть длина маршрута достигнет почти 500 км», — уточнил Салимов.

Владельца голубя, который станет победителем соревнований, ждет денежный приз, однако его точная сумма не сообщается.