Единственный прижизненный портрет Ивана Грозного открыли ученые

23:01, 31 мая 2017, ПАИ

Сотрудники Государственного исторического музея совместно со специалистами из Института космических исследований РАН методом мультиспектральной съемки смогли восстановить единственный прижизненный портрет первого русского царя Ивана IV, прозванного Грозным. Портрет был оттиснут на переплете первопечатного «Апостола» в 1564 году, но со временем разгладился и стал неразличим. Об открытии сообщает портал «N +1» со ссылкой на пресс-службу ИКИ РАН.

«Апостол», «Московский Апостол», или «Деяния святых апостол списана святым апостолом и евангелистом Лукою», — это первая датированная книга, напечатанная на Руси. Ученые предполагают, что печатники Иван Федоров и Петр Мстиславцев в 1563–1564 годах изготовили около 2000 ее экземпляров. Из них 23 экземпляра сохранились в Москве, 13 — в Санкт-Петербурге, 3 — в Киеве, по 2 — в Екатеринбурге, Львове и Новосибирске, еще около двадцати экземпляров находятся в различных городах мира.

Портрет Ивана Грозного был выполнен в технике гравюры на меди и оттиснут вместе с двуглавым орлом на переплете предназначенного царю экземпляра, который хранится в Государственном историческом музее. Считается, что автором портрета мог быть как сам Иван Федоров, так и сын знаменитого живописца Дионисия Феодосий — изограф, освоивший в середине XVI века технику гравюры на меди.

Исследователи смогли восстановить уже практически неразличимое изображение благодаря применению метода мультиспектральной съемки. Она подразумевает получение массива цифровых изображений в различных диапазонах длин волн, от ультрафиолетового до инфракрасного (с «шагом» в 40 нанометров), и под разными углами освещения.

Для съемки портрета Ивана Грозного ученые использовали инфракрасный диапазон — в частности, в данном случае поверхность переплета снимали в отраженном свете с длиной волны 730 нанометров (этот диапазон уже относится к инфракрасному, но еще воспринимается глазом). На снимках в этом диапазоне проще различить микротопографию переплета: мельчайшие вмятины и трещины на коже.

Этим же методом ученым удалось прочесть глаголический палимпсест кирилло-мефодиевской эпохи из собрания Исторического музея. Ранее физики помогли искусствоведам обнаружить неизвестные детали картин Рембрандта, Дега и Малевича.