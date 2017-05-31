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Страна и мир

Бесплатный WiFi заработает по всей Европе до 2020 года

Еврокомиссия, Европарламент и Совет ЕС пришли к решению запустить проект WiFi4EU. Он подразумевает, что до 2020 года в общественных местах, таких как парки и библиотеки, по всей Европе появится бесплатный Wi-Fi. Решение опубликовано на официальном сайте Еврокомиссии.

Как сообщает Deutsche Welle, в течение двух лет на реализацию программы будет выделено 120 миллионами евро. Эти деньги будут использованы на установку оборудования в порядка восьми тысячах населенных пунктов.

«Инициатива WiFi4EU улучшит связь там, где доступ к интернету ограничен. Это желанный первый шаг, но впереди еще много задач, которые будут осуществлены для достижения высокоскоростной связи на всей территории Евросоюза», — отметил вице-президента без портфеля Европейской комиссии Андрус Ансип.

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