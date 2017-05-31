Никто не любит умников

13:27, 01 июня 2017, ПАИ

1 июня, в День защиты детей, в прокат выходит картина «Одарённая» Марка Уэбба - семейная драма о гениальной девочке.

Фрэнк Адлер (Крис Эванс) живет во Флориде, зарабатывает на жизнь ремонтом моторных лодок и в одиночку воспитывает племянницу Мэри (МакКенна Грейс). Девочке исполняется 7 лет, и она отправляется в школу. Позже становится известно, что юная Мэри - не совсем обычный ребенок, а девочка, обладающая феноменальными математическими способностями. Об этом узнает ее бабушка, мать Фрэнка, Эвелин (Линдси Дункан) и тут же заявляет, что девочке нужны совершенно другие условия жизни, а её дар необходимо развивать в специальной школе. Фрэнк выступает против такой инициативы. И тогда Эвелин решает отстаивать свои права в суде.

Устав от спасения мира в обличии Капитана Америки в «Мстителях» и от множественных любовных драм, Крис Эванс перебирается в более-менее серьезный проект, режиссером которого стал Марк Уэбб. Когда-то он снял «500 дней лета» - довольно необычную и хорошую, но грустную историю о переживаниях расставания персонажа Джозефа Гордона-Левитта с девушкой. Позже он занимался перезапуском франшизы о Человеке-пауке и снял несколько сериалов. В этом году Уэбб возвращается в жанр социальной семейной драмы с «Одаренной». Являясь обычным семейным фильмом, картина затрагивает довольно серьезные и актуальные проблемы необычных детей в наше время. Здесь найдется конфликт «отца и дочери» (хоть «отцом» тут выступает дядя), проблемы воспитания и детской свободы. Героиня фильма находится в реальной опасности. А ее источником является бабушка, которая, казалось бы, должна от всего этого оберегать. После того, как ее гениальная дочь покончила с собой, она желает внучке только лучшего: чтобы потенциал, который передался ей от матери, не был растрачен понапрасну. Вопрос только в том, какими методами она пытается достигнуть желаемого.

Напряжение в фильме возникает с самого начала. Сторона, которую займет зритель, определяется автоматически. Переживания за судьбу семилетней девочки, которая в уме может складывать двухзначные и трехзначные числа, извлекает корень, берет в опеку одноглазого кота, при всем при этом еще защищая одноклассника и восстанавливая справедливость среди детей, перевешивают все на свете.

Крис Эванс немного меркнет на фоне остроумной и энергичной девочки - гения математики, но своего персонажа держит на коротком поводке - в его глазах видна усталость от бесконечных голливудских экшенов. Бывшего помощника профессора в университете Бостона, преподававшего философию, что-то привлекло к тихой и умеренной жизни на отшибе Флориды. Такой же спокойной жизни он желает и для племянницы, Мэри, как и ее покойная мать, уверенно зная, что дочь будет расти гением и что её талант к точным наукам возьмется развивать орда нанятых репетиторов и университетских ученых. Для ребенка все это – губительно. Те, кто старается отнять ее у дяди, на самом деле отнимают у девочки большее - беззаботное детство, друзей, игры, воспоминания, семью. Но в какой-то момент фильма режиссер вот-вот посеет сомнение не только в голове Фрэнка, но и в умах зрителей: что же все-таки для девочки будет наиболее правильно, в каком случае она будет счастлива? Однако в конце концов Марк Уэбб приводит все к классическому общему знаменателю.