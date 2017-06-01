Выставлявший предупреждающие знаки рабочий погиб в результате ДТП на мосту в Пскове (ФОТО)
В результате ДТП на мосту имени 50-летия Октября в Пскове погиб рабочий, выставлявший предупреждающие знаки для работ по расчистке проезжей части. Об этом стало известно Псковскому агентству информации.
Авария произошла в 23:09 31 мая. Водитель автомобиля «Мицубиси Аутлендер» не выбрал безопасную скорость движения и наехал на 23-летнего рабочего ООО «УДС Псков», после чего столкнулся с экскаватором, принадлежащим той же компании.
В результате ДТП 2 человека погибли, в том числе водитель «Мицубиси». Его пассажир доставленв в больницу в крайне тяжелом состоянии. Также госпитализирован экскаваторщик.