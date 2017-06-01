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Выставлявший предупреждающие знаки рабочий погиб в результате ДТП на мосту в Пскове (ФОТО)

В результате ДТП на мосту имени 50-летия Октября в Пскове погиб рабочий, выставлявший предупреждающие знаки для работ по расчистке проезжей части. Об этом стало известно Псковскому агентству информации.

Фото пресс-службы УМВД РФ по Псковской области

Фото пресс-службы УМВД РФ по Псковской области

Фото пресс-службы УМВД РФ по Псковской области

Авария произошла в 23:09 31 мая. Водитель автомобиля «Мицубиси Аутлендер» не выбрал безопасную скорость движения и наехал на 23-летнего рабочего ООО «УДС Псков», после чего столкнулся с экскаватором, принадлежащим той же компании.

Фото пресс-службы УМВД РФ по Псковской области

Фото пресс-службы УМВД РФ по Псковской области

Фото пресс-службы УМВД РФ по Псковской области

Фото пресс-службы УМВД РФ по Псковской области

В результате ДТП 2 человека погибли, в том числе водитель «Мицубиси». Его пассажир доставленв в больницу в крайне тяжелом состоянии. Также госпитализирован экскаваторщик.

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