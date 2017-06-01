Младенческая смертность в России достигла исторического минимума

08:32, 01 июня 2017, ПАИ

За последние пять лет младенческая смертность в России достигла исторического минимума – 5,2 на 1 тыс. родившихся живыми. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на министра здравоохранения России Веронику Скворцову.

«Это исторический минимум для нас, и тенденция к снижению продолжается. За пять лет младенческая смертность снизилась более чем на 40%, а материнская — на 48%», – заявила глава ведомства.

Этот показатель, по ее словам, продолжает падать – только за первый квартал этого года смертность новорожденных снизилась на 16%.

Снижение стало возможным, в том числе, благодаря открытию новых перенатальных центров, в которых большую роль уделяют соответствию материально-бытовых условий и оснащению, а также современным стандартам оказания помощи матерям и детям, отмечает издание.