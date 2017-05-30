Минсельхоз планирует регулировать цены на молоко

08:51, 01 июня 2017, ПАИ

Минсельхоз РФ планирует начать регулировать цены на молоко с помощью товарных интервенций со стороны государства, чтобы снизить его конечную стоимость для потребителя. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на доклад Правительства.

«В целях снижения волатильности рынка молока следует разработать предложения, направленные на создание механизма регулирования цен на молочную продукцию», – говорится в одном из разделов документа.

В нем также отмечается, что интервенции будут проводиться по аналогии с теми, что происходят на рынке зерна – государство будет скупать излишки в сезон и продавать зимой для стабилизации цен. Кроме того, планируется учесть и специфику рынка – молоко будет храниться переработанным: в сухом виде и как сливочное масло.

Источники, близкие к экономическому блоку кабмина заявили, что предложение уже поддержано.