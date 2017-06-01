За попытку вскрыть внедорожник в Великих Луках двое иностранцев предстанут перед судом

09:49, 01 июня 2017, ПАИ

Двое безработных молодых людей предстанут перед судом по обвинению в попытке кражи из внедорожника в Великих Луках. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Как установлено в ходе следствия, эти 27-летние гости из ближнего зарубежья в октябре 2016 года в ночное время при помощи специального приспособления пытались вскрыть «Тойоту», стоявшую во дворе дома по улице Вокзальной в Великих Луках. Подозреваемых задержали сотрудники патрульно-постовой службы полиции, следовавшие по маршруту патрулирования в этом районе, обвиняемых доставили для разбирательства в отдел полиции.

В отношении фигурантов было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 УК РФ (кража). Проведено расследование.